Prinselijk bezoekt herdenkt 75 jaar bevrijding van Brugge Grenadier Guards zorgen voor spektakel op de Markt Bart Huysentruyt

07 september 2019

13u20 0 Brugge Op de Grote Markt is zaterdag, in aanwezigheid van prins Laurent en de Britse prins Andrew, 75 jaar bevrijding van Brugge herdacht. Op 12 september 1944 werd Brugge bevrijd van de bezetting in de Tweede Wereldoorlog. De Grenadier Guards uit het Verenigd Koninkrijk marcheerden voor de gelegenheid door Brugge.

De bevrijding van Brugge werd vrijdagavond naar jaarlijkse gewoonte herdacht met een concert in de kerk van de Sint-Andriesabdij in Zevenkerken. Zaterdagochtend stond onder andere een bloemenhulde aan de gedenksteen voor de Engelse koning Charles II in de Hoogstraat gepland. De aanwezigheid van de Grenadier Guards hoefde dan ook niet te verbazen, hoewel ze niet betrokken waren bij de bevrijding van Brugge. Het regiment werd in 1656 opgericht door Charles II, die toen in ballingschap leefde in Brugge. Na de bloemenhulde trok het gezelschap naar de Brugse Markt voor de parade van de Grenadier Guards en hun muziekband.

Na de parade werd prins Andrew op het stadhuis ontvangen. De Grenadier Guards marcheerden via de Burg langs de gedenksteen voor Karel II aan Grand Hotel Casselbergh naar de Sint-Sebastiaansgilde in de Carmersstraat. Door zijn vriendschap met Jeffrey Epstein stond de Britse prins Andrew de laatste tijd in het oog van de storm. Zo was de Hertog van York bijvoorbeeld niet meer welkom op een officiële activiteit in Noord-Ierland. Zijn aanwezigheid in Brugge lokte geen negatieve reacties uit bij het talrijk opgekomen publiek.

Geen slachtoffers bij bevrijding

Het was generaal-majoor Harry Wickwire Foster, bevelhebber van de vierde gepantserde divisie van het Canadese leger, die de bevrijding van Brugge leidde. Via onderhandelingen kon hij de bezetters dwingen tot een aftocht waarbij de stad niet werd beschoten. Daardoor vielen er geen slachtoffers en ook monumenten en kunstschatten werden gevrijwaard. De generaal werd hiervoor geëerd met de uitzonderlijke toekenning van het ereburgerschap van Brugge. Hij is één van de zes ereburgers van de stad.

Ook koning Filip komt

De bevrijding wordt ook nog op maandag 9 september herdacht. Dan hebben tussen 10 en 12 uur verschillende ceremonies met bloemenhulde plaats aan achtereenvolgens de Canadabrug, het Canadaplein, de Van Delft- en Pieterssquare, de oorlogsmonumenten op het gemeenteplein van Sint-Andries, het Oorlogsvrijwilligersmonument en het Kruis der Gefusilleerden in Tillegembos. In de namiddag wordt er op 9 september een bijzondere herdenking georganiseerd op het domein van de Sint-Andriesabdij in Zevenkerken. Daar is koning Filip ook bij.

Speciaal voor de 75ste verjaardag van de bevrijding zullen de 36 Belgische militaire emblemen, die tijdens de hele Tweede Wereldoorlog in de abdij werden verborgen gehouden, uitzonderlijk nog eens worden samengebracht om deel uit te maken van een kleine parade met een militair detachement en de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen.

Bruggelingen die de geschiedenis willen reconstrueren, kunnen tussen 12 september en 15 november terecht in de hal van het stadhuis en in de exporuimte van het stadsarchief. Daar loopt een kleine tentoonstelling rond de bevrijding van Brugge. De tentoonstelling is elke dag vrij toegankelijk voor het publiek van 9.30 uur tot 17 uur.