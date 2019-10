Prins Laurent maakt kennis met Brugse dierenpolitie en gaat gewillig op de foto Mathias Mariën

18 oktober 2019

14u56 4 Brugge De Brugse dierenpolitie krijgt steeds meer weerklank. Zo maakte niemand minder dan prins Laurent kennis met ‘dierenflik’ Bart Saelens, waarna de prins meteen enthousiast was om op de foto te gaan.

Laurent staat algemeen bekend als een dierenvriend en was dan ook aangenaam verrast door het initiatief van de Brugse politie. Sinds kort beschikt het korps over een team van 4 mensen dat zich specialiseerde in het dierenwelzijn en de wetgeving. Dat werk doen ze vrijwillig en bovenop hun ‘normale’ werk. Dierenflik Bart Saelens liep de prins vrijdag toevallig tegen het lijf tijdens het colloquium dierenwelzijn in Hasselt, waarna het tot een korte, maar hartelijk gesprek kwam over de dierenpolitie.