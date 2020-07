Primeur voor de Noordzee: windmolenpark krijgt als eerste ter wereld een zeewierboerderij Bart Huysentruyt

15 juli 2020

14u51 0 Brugge Norther, één van de grootste Belgische windmolenparken op de Noordzee, stapt mee in een uniek project om op grootschalige manier zeewier te telen. Het Belgisch-Nederlandse consortium ‘Wier & Wind’ start er met een demonstratieproject voor grootschalige zeewierteelt binnen windparken.

Dat is een wereldprimeur en een belangrijke stap naar de toekomst van meervoudige gebruikte productiegebieden met energie, natuur en voedsel op de Noordzee. Eind dit jaar wordt het zeewierteeltsysteem geïnstalleerd in het windpark en ingezaaid met jonge zeewiertjes. In mei 2021 kan er voor het eerst geoogst worden. De afgelopen jaren zijn er weliswaar al heel wat kleine zeewiertelers gestart, maar die situeren zich voornamelijk in beschutte gebieden of soms vlakbij de kust.

“Windmolenparken op zee zijn dan een geschikt alternatief”, zegt Eef Brouwers van Stichting Noordzeeboerderij. “Tussen de windturbines liggen namelijk heel wat grote, lege gebieden die aangewend kunnen worden voor duurzame voedselproductie, zoals zeewier. Zo wordt de anders ongebruikte ruimte optimaal ingezet.” De wereldwijde vraag naar zeewier is vandaag al groot en zal de komende jaren verder toenemen, onder andere vanuit Europa. Meer consumptie van zeewier is een goede manier om een positieve klimaatimpact te bereiken. De productie ervan vereist geen grond, zoetwater of meststoffen en vormt daarmee een duurzaam alternatief voor huidige fossiele waardeketens. Bovendien is zeewier gezond, want het zit boordevol proteïnen, mineralen en vitaminen.

Bijna dagelijks een boot naar windmolens

“Zeewierboerderijen kunnen bijdragen aan een koolstofneutrale toekomst”, onderstreept Thierry Aalens van Norther NV. “We vinden het daarom belangrijk om dit initiatief te ondersteunen en zijn bovendien erg benieuwd naar de commerciële slaagkansen van offshore zeewierboerderijen omdat ze complementair zijn aan onze activiteiten op zee.” Nu vaart er bijna dagelijks een boot van Norther naar het windmolenpark voor onderhoud, technische controles of dringende interventies. Het is dan denkbaar dat als er geoogst of onderhoud moet gebeuren aan de zeewierboerderij, deze activiteiten worden gecombineerd met onderhoudswerk aan het windpark.