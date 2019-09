Primeur voor Brugge: robotmaaier in tuin van Gezellemuseum Bart Huysentruyt

13 september 2019

18u26 0 Brugge Primeur voor de stadsdiensten van Brugge: sinds vrijdag rijdt een robot het gras af in de tuin van het Guido Gezellemuseum.

Zo'n robotmaaiers zijn inmiddels in verschillende tuinen van particulieren te vinden, maar de stad werkte er nog niet mee. “Het grote voordeel is dat een robotmaaier minder lawaai maakt dan de grote dieselmaaiers”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld), die er een budget van 4.000 euro voor uittrok.. “Hij rijdt volledig elektrisch en laadt zichzelf op aan een laadpunt. Daarnaast is het maaisel bijzonder fijn, waardoor het organische materiaal van deze mulch zonder al te veel problemen kan blijven liggen en zorgt voor natuurlijke bemesting. We sparen arbeidsuren uit en de groendienst heeft nu meer tijd voor andere taken.”

Het is de bedoeling om ook in andere grasperkjes in de binnenstad een robotmaaier te voorzien.