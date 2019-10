Preventiedienst pakt uit met ‘Operatie Proper’, leerlingen Maricolen geven goede voorbeeld: “Houden stadspark al jaren proper” Mathias Mariën

01 oktober 2019

16u45 2 Brugge De Stedelijke Preventiedienst van Brugge zet samen met Mooimakers de schouders onder het project ‘Operatie Proper’. Daarmee willen ze organisaties en scholen die hun eigen omgeving proper houden een duwtje in de rug geven.

Schepen van Preventie Mathijs Goderis (sp.a) haalt het Technisch Instituut Heilige Familie - beter bekend als de Maricolen - aan als beste voorbeeld. Sinds jaar en dag houden de leerlingen van het zesde en zevende jaar het Sebrechtspark proper. Dinsdagmiddag waren de leerlingen opnieuw in de weer om het stadspark op te ruimen. Een traditie die op heel wat bijval kan rekenen bij het stadsbestuur. “Iedereen houdt van een propere stad. Jullie staan als school niet alleen in het verhaal. Het milieu en zwerfvuil zijn thema’s die ons allemaal aanbelangen”, aldus Mathijs Goderis.

Met het project ‘Operatie Proper’ wil de preventiedienst niet alleen het zwerfvuil in de directe buurt van de deelnemende organisaties verminderen, maar ook een financieel duwtje in de rug geven om het thema zwerfvuil duurzaam aan te pakken. “Een win-win situatie voor alle betrokken partijen”, besluit Goderis. Via de website www.mooimakers.be/operatie-proper kunnen verenigingen en scholen zich aansluiten en een actieplan opmaken.