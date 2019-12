Preventiedienst laat Bruggelingen preventief blazen op kerstmarkt Mathias Mariën

05 december 2019

17u10 0 Brugge De Brugse preventiedienst houdt vrijdag tussen 16 en 18 uur preventieve blaascontroles op de Wintermarkt.

“De feestdagen komen dichterbij, de winterbars vallen in de smaak. Er wordt al eens een glaasje meer gedronken...Op 6 en 20 december organiseren onze collega’s van de Preventiedienst blaastesten op de Wintermarkt”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter. Concreet kunnen mensen testen of ze al dan niet al een glaasje teveel ophebben - zonder verplichtingen - en of ze dus nog met de wagen mogen rijden. De preventiedienst deelt gadgets uit aan mensen die deelnemen. Komend weekend staan er op het Brugs grondgebied ook diverse controles gepland in het kader van de ZAD-campagne (zonder alcohol en drugs).