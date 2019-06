Preuteleute komt naar Concertgebouw Bart Huysentruyt

24 juni 2019

19u25 0 Brugge De Oostendse no-nonsense groep Preuteleute voegt nog een Brugse zaal toe aan hun komende tournee in 2020. Op vrijdag 7 februari staan ze in het Concertgebouw.

Eerder al kondigde de groep aan dat ze spelen in de Stadsschouwburg op vrijdag vrijdag 24 januari 2020. Die show was op twee dagen tijd uitverkocht. Daarop namen Alain (Sebastien De Waele) en Ook Alain (Tom Van Rijckeghem) de beslissing om nog een Brugse zaal toe te voegen voor hun theatershow ‘Non ene kè’.

Sebastien De Waele kan u kennen als acteur in Eigen Kweek, Bevergem, Cargo en De Dag. Volgend seizoen is hij onder meer te zien in Grenslanders. De band verkocht eerder in enkele dagen tijd Kursaal Oostende, CC De Werver Leffinge en het Staf Versluyscentrum Bredene uit. Voor de tournee zijn zo al 10.000 kaartjes de deur uit. Tickets in Concertgebouw Brugge bestel je op www.comedyshows.be.