Prestigieuze barmannenwedstrijd in Brugge Bart Huysentruyt

27 augustus 2019

19u58 0 Brugge De wijnbar Au Gusto, Wine & Dine vormt op maandag 9 september het decor voor een Belgische competitie voor barmannen.

Andréas Claeys (TapaBar, Antwerpen), Jules Verlinden (De Nieuwe Haan, Diest), Gaetan Duerinckx (Osteria Bacetto, Verviers), Jonas Billen (Bardot, Leuven), Joeri Vissers (BelRoy’s Bijou, Antwerpen), Michael Yona Costa (Cipiace, Brussel), Charlotte De Fevere (Uncle Babe’s, Gent), Patrick Vercambre (Famouz, Knokke-Heist) en Cedric Buscemi (La Pharmacie Anglaise, Brussel) strijden er tegen elkaar. De winnaar van de competitie trekt eind november naar Italië voor een one-week trip met onder meer een bezoek aan de productiesite van Amaro Montenegro, de organisator van de wedstrijd. De winnaar krijgt er talrijke workshops in Florence, Bologna en Rome én neemt er deel aan de internationale finale in Milaan.

Wie daar wint, mag in juli 2020 als barman deelnemen aan het wereldbefaamde ‘Tales of the Cocktail’ in het Amerikaanse New Orleans.