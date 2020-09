Prestigieus schilderij van Hans Memling keert dankzij Amerikaanse schenker terug naar Brugge Bart Huysentruyt

22 september 2020

20u40 0 Brugge Een schilderij van Hans Memling, in de 15de eeuw gemaakt in Brugge, keert terug naar de stad waar de Vlaamse Primitief is overleden. Het is geschonken door de Amerikaanse filantroop Bill Middendorf en krijgt voortaan een plaats in het Sint-Janshospitaal.

Het gaat om het fameuze portret van Francisco de Rojas, een telg van een vooraanstaande Spaanse familie. Het is afgebeeld op het linkerpaneel van een triptiek. De rest van die triptiek is onbekend. “Het is voor het eerst dat we in Brugge zo'n belangrijke schenking krijgen en dan nog van een Vlaamse Primitief”, zegt artistiek directeur Till-Holger Borchert. “Het wordt in langdurig bruikleen gegeven aan de Brugse musea, die er later eigenaar van zullen worden."

Memling was hier een vooraanstaand burger. Het heeft mij doen besluiten om het werk te schenken aan de stad, hoewel ik het in 2002 van de vorige privé-eigenaar heb gekocht Bill Middendorf

Hans Memling werkte in 1465 in het atelier van Rogier van der Weyden in Brussel. Later vestigde hij zich in Brugge, waar hij ook overleed. De schenker heeft een band met Brugge. “Ik heb de stad de voorbije 55 jaar vaak bezocht”, zegt hij. “Het is een zeldzame schat in deze wereld. Memling was hier een vooraanstaand burger. Het heeft mij doen besluiten om het werk te schenken aan de stad, hoewel ik het in 2002 van de vorige privé-eigenaar heb gekocht.” Het werk kwam uiteindelijk in Brugge terecht via de Koning Boudewijnstichting.