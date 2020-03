Pralines van Persoone toch nog te vinden: “We hebben oplossing gevonden bij Horeca Totaal” Bart Huysentruyt

20 maart 2020

14u52 0 Brugge De onvolprezen pralines van chocolatier Dominique Persoone zijn weer te verkrijgen, nadat de Bruggeling zijn zaak door de coronamaatregelen eerder deze week sloot.

“We bleven aanvragen krijgen om pralines te kunnen kopen”, zegt Dominique Persoone. “We moesten daarvoor een oplossing zoeken en hebben die nu ook gevonden. Een assortiment is nu te vinden bij Horeca Totaal in de Sint-Pietersgroenestraat in Brugge.” De chocolatier hoopt, net als veel collega’s, de deuren weer te kunnen openen na 5 april. “Ik wens iedereen veel sterkte.”