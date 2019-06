Potten- en pannenverkoper krijgt 40 maanden cel voor het oplichten van tientallen bejaarden Jeffrey Dujardin

12 juni 2019

15u16 2 Brugge Een 44-jarige Nederlander heeft in het Gentse hof van beroep 40 maanden cel gekregen, waarvan 12 maanden met uitstel, voor oplichting. Daarnaast kreeg hij ook een boete van 6.000 euro en een beroepsverbod van vijf jaar. De man kreeg in eerste aanleg twee jaar cel omdat hij in het hele land 31 bejaarden geld aftroggelde via een zwendel met potten, pannen en bestek van uiterst bedenkelijke kwaliteit.

Martinus V. handelde iedere keer op dezelfde manier, maar sloeg vooral toe in de streek rond Brugge en Tielt. Hij wachtte de bejaarden op toen ze uit het warenhuis kwamen of bezocht hen thuis. Hij won hun vertrouwen door hen te polsen naar hun favoriete keukenmerken en overdonderde hen vervolgens met tal van mooie brochures en verkooppraatjes. Daarin prees hij potten, pannen en bestek aan, die zogezegd door het favoriete keukenmerk van de ouderen zélf aanbevolen werden. Bij de verkoop haalde V. vervolgens zijn mobiele betaalterminal uit en bedotte hen dan bij de betaling. Bij velen tikte hij zelf een bedrag in dat tot tienmaal hoger lag. Bij anderen voerde hij de betaalkaart tweemaal in, omdat de eerste maal zogezegd mislukt was of hij zette een extra nulletje achter het bedrag.

42.000 euro verdiend

“In drie maanden tijd heeft meneer 42.000 euro verdiend”, zei procureur-generaal De Smet in beroep. “Hij heeft amper drie feiten bekend en erkent één bepaalde terminal gebruikt te hebben. Het is moeilijk te geloven dat het daarbij bleef. Die terminal is gebruikt in 9 van de 30 gevallen van oplichting. Daarnaast wordt hij herkend bij 10 van die 30 gevallen. Volgens mij is alles bewezen”, aldus de procureur-generaal, die drie jaar cel vorderde.

De advocaat van de man zei dat er weinig concreet bewijs is. “Er zijn verschillende persoonsbeschrijvingen en auto’s gemeld. Ook werd de betaling gedaan met verschillende terminals, die bewijzen niks.”