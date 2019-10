Potten en pannen van AMC tijdelijk in winkel in Brugge Bart Huysentruyt

06 oktober 2019

17u09 2 Brugge In The Box in de Academiestraat 14 in Brugge heeft AMC een tijdelijke winkel ondergebracht. Dat is opmerkelijk, want het merk bestaat al 55 jaar en had in die tijd nooit een winkel.

Voor hun primeur kozen ze voor Brugge. “Omdat er in die stad heel veel klanten van onze potten- en pannensets wonen”, zegt Charlotte Cardoen. “We zijn heel benieuwd wat deze winkel kan teweegbrengen. De mensen komen anders alleen via workshops bij hen thuis of op beurzen in contact met onze producten."

In Het Kookhuis zijn er ook workshops, elke dag zeker om 11 uur, behalve op dinsdag. In het weekend is er ook om 15 uur een workshop. Met de tijdelijke winkel, die open blijft tot en met 13 oktober, wil het merk vooral de jongere generatie aanspreken. Die blijft immers wat achterwege als het gaat om het kopen van nieuwe potten en pannen.