Postkaartje sturen terwijl je soep of koffie drinkt: in de Postbar is daar tijd voor Tine Vandenbon (35) realiseert droom: “Mensen weer meer doen schrijven” Bart Huysentruyt

14 november 2019

08u21 0 Brugge De Brugse Langestraat heeft er een origineel adres bij, want Tine Vandenbon (35) opent er de Postbar. Dat is een ontbijt- en koffiezaak met een belangrijke missie: mensen weer kaartjes doen schrijven. “Verplicht is het niet, maar ik bied een volledig gamma aan kaartjes aan. Gewoon, omdat ze gelukkig maken.”

De Postbar opent op woensdag 20 november de deuren op de plek waar 4Fier Soulstore gevestigd was. Dat is tegenover De Kelk. De Brugse Tine Vandenbon was in het verleden actief in de retail. Tot voor kort was ze actief in het kattencafé Puss & Books in de Ezelstraat. “Ik stond op een kruispunt: ofwel zou ik opnieuw in de verkoop gaan, ofwel startte ik mijn eigen zaak. Het concept voor de Postbar zit al sinds 2016 in mijn hoofd”, vertelt ze.

Vegetarisch

Tine koos voor haar droom en richtte het pand in met een mix van Scandinavisch en vintage interieur. Op haar kaart staan koffie, thee, chocolademelk, zelfgemaakte limonades, soep, taart, quiches en belegde broodjes. Het assortiment is volledig vegetarisch. Je kan in de Postbar ook ontbijten of brunchen tijdens het weekend. Tine geeft ook lezingen en workshops die papiergerelateerd zijn. “Want papier staat hier echt wel centraal", zegt ze. “Het concept is uniek, want ik moedig mijn klanten aan om een postkaartje te schrijven.”

Vluchtig en niet persoonlijk

Daarvoor gaat Tine in zee met verschillende internationale ontwerpers. Ze biedt een ruime selectie aan originele kaartjes aan. “Voor een verjaardag, een huwelijk, een begrafenis of gewoon, zomaar", zegt ze. “Tijdens de rush van het leven hebben we nog nauwelijks tijd om elkaar een kaartje te sturen. Ja, we versturen wensen via Facebook of WhatsApp, maar die zijn heel vluchtig en vaak weinig persoonlijk. Voor een kaartje moet je moeite doen: je verplaatsen, een kaartje uitkiezen, een tekstje maken, postzegel halen en versturen. Daar kruipt wat tijd in en die hebben we almaar minder.”

Postkantoortje

In de Postbar kan je alles-in-één regelen. Dat wil zeggen: een kaartje kiezen, schrijven, een postzegel kleven en je kaartje door Tine laten posten. “Ik ben op die manier een klein postkantoortje, al zal ik uiteraard geen brieven posten", glimlacht ze. “Verplicht is schrijven hier zeker niet. Je kan ook gewoon een koffie of soep komen drinken en genieten van de locatie. Maar ik zou het wel fijn vinden om mensen weer vaker te zien schrijven. Gewoon, omdat ze gelukkig maken.”

In opmars

Dat zullen volgens Tine vooral Bruggelingen zijn, want ze mikt in de eerste plaats op locals. “De Langestraat kent veel passage en is een straat in opmars, net als de Ezelstraat. Bovendien zijn de huurprijzen hier nog betaalbaar.” De Postbar zal, behalve op maandag en dinsdag, elke dag geopend zijn tussen 8 en 17.30 uur.