Positief horecanieuws uit Brugge: Ran en Janah openen na lockdown nieuwe cocktailbar in uitgaansbuurt Mathias Mariën

28 april 2020

13u02 4 Brugge De Brugse bartender Ran Van Ongevalle opent na de verplichte sluiting van de horeca zijn nieuwe zaak in de Kuipersstraat. Normaal zou de bar een maand geleden de deuren al geopend hebben, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Wanneer Bar Ran precies zal kunnen openen, blijft nog onduidelijk. Social distancing is in het gezellige pand namelijk moeilijk te realiseren. “Maar onze kop laten hangen? Neen, we blijven positief”, zegt Ran.

Vorig jaar schreef Van Ongevalle samen met zijn echtgenote Janah Van Cleven een succesverhaal met hun pop-upbar Palo Cortado. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de bar alleen tijdens de zomer zou openen, maar door het gigantische succes besloot het koppel open te blijven tot 5 januari. Meteen nadien hadden ze nog meer goed nieuws te melden: na een zoektocht van vier jaar vonden Ran en Janah hét geschikte pand om in de binnenstad een permanente zaak op te starten. Bar Ran was geboren.

Totaalbeleving

In normale omstandigheden had de cocktailbar op dit moment zijn eerste openingsmaand al achter de rug. Maar - hoe kan het ook anders - ook hier strooide de coronacrisis roet in het eten. Een tegenvaller, aangezien het koppel heel wat tijd stopte in de verbouwingen. “Alles stond klaar om onze klanten te ontvangen”, zegt Ran. “Van de extra tijd die er noodgedwongen bijkwam, hebben we gebruik gemaakt om nog wat extra details toe te voegen. Eigenlijk is het nu een sleeping beauty. Eenmaal we openen, willen we onze klanten een totaalbeleving aanbieden.”

Het is afwachten wat de eventuele regels zullen zijn voor de horeca. We hielden bar Ran bewust kleinschalig, maar daardoor is het moeilijk klanten de social distancing te laten respecteren Ran, Bar Ran

Uitstel betekent voor het koppel geen afstel. Wanneer de horeca opnieuw de deuren mag openen, zullen ook Ran en Janah hun bar boven het doopvont houden. Alleen weet momenteel niemand wanneer dat zal zijn. “Bovendien is het nog afwachten of er eventuele regels opgelegd zullen worden aan de horeca. We hebben onze bar bewust kleinschalig gehouden. Er is ruimte voor 25 mensen. Praktisch gezien is het moeilijk om bijvoorbeeld 1,5 meter afstand te houden. Maar we laten onze kop zeker niet hangen en blijven de toekomst positief inzien”, benadrukt Ran.

Takeaway?

Dat het koppel ondanks de verplichte sluiting genoeg om handen heeft, is een understatement. Ran en Janah verwachten zeer binnenkort een kindje, waardoor hun focus meer dan ooit op de zwangerschap ligt. Als de lockdown echter nog veel langer aansleept, overwegen ze wel te starten met een take-away. Geïnteresseerden kunnen het project van Ran en Janah volgen op Instagram onder de naam bar.ran.brugge.