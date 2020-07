Populariteit ondergrondse parking 't Zand stilaan weer op niveau van 2019 Bart Huysentruyt

10u57 0 Brugge De bezetting van de ondergrondse parking 't Zand in Brugge haalt bijna weer de cijfers van 2019. Dat is snel, want de cijfers tijdens de lockdown waren dramatisch.

Week na week neemt het aantal bezoekers aan Brugge toe. Dat blijkt uit de wekelijkse barometer van de ondergrondse parkings door parkeerbeheerder Interparking. Tijdens de laatste week van juni steeg het totaal aantal bezoekers stijgt met 63 procent tegenover de week voordien. Ook de omzet steeg met twintig procent. Er worden ook nog altijd meer Pcards, ofwel voordelige parkeerkaarten, aangevraagd.

“Voor een aantal parkings benaderen we weer het niveau van 2019, wat toch geruststellend is”, zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Onder ‘t Zand is de toename duidelijk. Daar is het verschil met juni 2019 heel erg klein geworden. Dat komt ook doordat we het parkeren een stuk voordeliger hebben gemaakt. Zo kan je twee uur gratis ondergronds staan in deze parking. Het moet onze lokale ondernemers een boost geven.”