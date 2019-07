Populaire zomerbar DOK54 blijft noodgedwongen dicht na controle: “Betreuren de gang van zaken” Mathias Mariën

06 juli 2019

20u08 3 Brugge De populaire zomerbar DOK54 blijft dit weekend noodgedwongens gesloten nadat de zaakvoerders controle kregen van de bevoegde veiligheidsinstanties. Net zaterdagavond stond een groot feest gepland. “We betalen alle tickets integraal terug”, zegt Anthony Sys.

De zomerbar langs de Pathoekeweg in Brugge is de voorbije twee jaar een absolute trekpleister geworden en was al het decor voor tal van evenementen. Voor de zaakvoerders komt de verplichte sluiting als een verrassing. “Er werd beslist door de bevoegde instanties dat DOK 54 wegens veiligheidsredenen - ondanks dat we meteen alles in orde gebracht hebben, geen bezoekers mag ontvangen”, bevestigen uitbaters Anthony Sys en Maxime Robberechts. “Met pijn in het hart zien wij ons genoodzaakt om ‘Club Zanzibar Reunion | Open Air’ niet te laten doorgaan.” Voor het feest werden honderden betalende bezoekers verwacht. Bij DOK54 garanderen ze wel dat alle tickets worden terugbetaald. “We betreuren de gang van zaken. Onze bar werd bezocht door de bevoegde instanties om de gang van zaken en veiligheden in vraag te stellen, waarna de beslissing viel. En dat ondanks alle eerdere positieve evenementen.” In principe zal de zomerbar bij een nieuwe controle een dezer dagen wel opnieuw mogen openen. De uitbaters verzekeren dat alle gevraagde veiligheidsaanpassingen aangebracht zijn.