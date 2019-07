Populaire zomerbar DOK54 blijft dicht na controle: “Nochtans hadden we alle problemen opgelost” Mathias Mariën

06 juli 2019

20u08 82 Brugge De populaire zomerbar DOK54 was dit weekend noodgedwongens gesloten nadat de zaakvoerders controle hadden gekregen van de veiligheidsdinsten en er een en ander niet in orde bleek. Net zaterdagavond stond een groot feest gepland. “We betalen alle tickets terug”, verzekert Anthony Sys.

De zomerbar op de Pathoekeweg in Brugge is de voorbije twee jaar een absolute trekpleister geworden en was al het decor voor verschillende evenementen. Grote problemen waren er tot nu toe nooit, tot er zaterdagochtend plots een controle werd uitgevoerd naar (brand)veiligheid. Het verdicht was duidelijk: er waren te veel zaken niet in orde, waardoor de zomerbar niet mocht openen. Een ‘hercontrole’ dezelfde dag bleek niet mogelijk.

Aanpassingen uitgevoerd

Voor de zaakvoerders komt de verplichte sluiting als een verrassing. “De veiligheidsdiensten hebben besloten dat DOK 54 niet mocht openen wegens veiligheidsredenen, hoewel we meteen alles in orde gebracht hebben”, bevestigen uitbaters Anthony Sys en Maxime Robberechts. “Met pijn in het hart zagen we ons genoodzaakt om ‘Club Zanzibar Reunion | Open Air’ af te gelasten.” Voor het feest werden nochtans honderden betalende bezoekers verwacht. Alle voorbereidingen waren ook al getroffen. De zaakvoerders van DOK54 garanderen dat alle tickets zullen terugbetaald worden. De sluiting kwam hoe dan ook hard aan.“We betreuren de gang van zaken. Onze bar werd bezocht door de veiligheidsdiensten om de gang van zaken en de veiligheid in vraag te stellen, waarna de beslissing viel. En dat ondanks alle eerdere positieve evenementen.”

In principe zal de zomerbar bij een nieuwe controle een dezer dagen wel weer mogen openen. De uitbaters verzekeren dat alle gevraagde veiligheidsaanpassingen uitgevoerd zijn en bieden aan alle mensen die een ticket hadden gekocht en zijn plannen noodgedwongen moest wijzigen hun excuses aan.

Korting

Behalve het terugbetalen van de betaalde tickets pakken de uitbaters van DOK54 ook uit met een tweede tegemoetkoming. Wie een ticket kocht en volgende week zondag wil afzakken naar ‘Ostend Beach’ krijgt van de organisatie tien euro korting bij het invoeren van de kortingcode ‘ZANZIBAR’.

De tegenslag betekent niet dat ze bij DOK54 bij de pakken blijven zitten. De rest van de zomer zullen de geplande evenementen en feestjes in principe probleemloos kunnen plaatsvinden op de locatie vlak naast het water.