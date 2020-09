Populair café Ma Rica Rokk heropent in oktober met nieuwe uitbaters Bart Huysentruyt

20 september 2020

17u58 0 Brugge Het bekende en populaire nachtcafé Ma Rica Rokk op ‘t Zand in Brugge gaat op 1 oktober weer open. Na een faillissement van de vorige uitbaters bleef de zaak lange tijd gesloten.

“Zoals jullie allemaal wellicht al weten, is Ma Rica Rokk failliet. Wij willen bij deze benadrukken dat dit onze eigen keuze is geweest. Een keuze gemaakt met veel spijt in ons hart.” Zo lieten de vorige uitbaters van het nachtcafé hun klanten weten dat de zaak niet meer open zou gaan na de lockdown. De zaak gaat nu dus opnieuw open, al is het nog niet duidelijk wie de nieuwe uitbaters worden.