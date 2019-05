Poppentheater maakt revival in Brugge: “Van poppen accepteer je kritiek op de actualiteit beter” Boven brasserie Uilenspiegel kunnen 35 mensen naar een voorstelling kijken Bart Huysentruyt

24 mei 2019

19u07 0 Brugge Het poppentheater is aan een heuse revival toe in Brugge. Binnenkort opent al het derde nieuwe zaaltje met een poppenkast de deuren. Op de zolder van brasserie Uilenspiegel in de Langestraat gaat binnenkort een eerste productie in première. Amateurtoneelspelers bedienen de poppen, die ludieke kritiek zullen geven op het Brugse stadsbestuur. “Van poppen verdragen de mensen die kritiek makkelijker", zegt Gautier Fremaut.

Het initiatief voor het nieuwe poppentheater Uilenspiegel komt van de broers Johan en Guido Maertens. Ze krijgen de steun van huidig schepen van Cultuur Nico Blontrock, poppenmaker Gautier Fremout, een technieker en drie amateurtoneelspelers. De poppenkast op de zolder van de gelijknamige brasserie oogt eenvoudig met de Brugse godshuisjes en het Belfort als decor.

“In de jaren tachtig van vorige eeuw is de legendarische poppenspeler Pietje Puppe op deze locatie begonnen", zegt Johan Maertens. “Dat maakt in elk geval de plaats uniek. Veel mensen spreken me nog aan over die periode en dat is ook de aanleiding om die oude traditie weer op te pikken.” Pietje Puppe mikte vooral op toeristen en liet zijn marionetten dansen op muziek. Het nieuwe poppentheater is er niet mee te vergelijken. “Wij gaan shows in elkaar steken die op een ludieke manier de actualiteit belichten", vult Guido Maertens aan. “We spelen in het Brugs en willen veel interactie creëren met het publiek.”

Peter Laureys hanteert, samen met Willy De Grande en Annie Goossens, de poppen. Zij zijn amateurtoneelspelers in hart en nieren. De poppen zijn gemaakt door de uitgeweken Bruggeling Gautier Fremaut, die nog samenwerkte met Pietje Puppe en ook opdrachten deed voor onder andere de BBC. Zijn dertien nieuwe creaties zijn tachtig centimeter groot. “De belangrijkste figuur is de Brugse Zot", zegt Fremaut. “Er zijn ook drie Brugse vrouwtjes die overal commentaar op hebben én we hebben van de belangrijkste politici ook een pop gemaakt. Het zijn onder meer burgemeester Dirk De fauw, Mercedes Van Volcem en Pol Van Den Driessche. Van poppen verdragen mensen al eens vlugger wat kritiek, al is het altijd ludiek bedoeld.”

Met de komst van Uilenspiegel telt Brugge op korte tijd plots drie locaties waar weer met de poppen wordt gespeeld. Ook in Dudzele is er sinds kort een klein theater en onlangs nog opende ook jeugdauteur Brigitte Minne haar eigen zaaltje. “Mensen grijpen graag terug naar traditie en het is mooi dat Brugge deze traditie weer omarmt", zegt Gautier Fremaut.

Op zondag 2 juni vindt alvast de première plaats van poppentheater Uilenspiegel. De belangrijkste Brugse politici zijn erop uitgenodigd. Er is plaats voor zo'n 35 mensen. Wie dat wil, kan de voorstelling ook in de brasserie op schermen volgen. Kaartjes kopen kan op poppentheater@uilenspiegelbrugge.be.