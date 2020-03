Politiezones bundelen krachten met het QRT-Corona: “Op medisch verantwoorde manier tussenbeide komen bij risicovolle interventies” Mathias Mariën

25 maart 2020

13u24 0 Brugge Drie politiezones bundelen de krachten in de strijd tegen het coronavirus en richtten het Quick Response Team-Corona op. “Op die manier kunnen we op een kordate én medisch verantwoorde manier tussenbeide komen in gevallen waar het risico op besmetting voor onze mensen groot is”, zegt Lien Depoorter van de Brugse politie.

Dat naast de zorgsector ook de politiezones zich grondig moeten herorganiseren tijdens deze coronacrisis, is ondertussen al langer duidelijk. De politie wordt massaal ingezet om toe te zien op het naleven van de federale maatregelen, maar wordt tegelijk zelf ook geconfronteerd met ziektegevallen. Om die reden moeten de politiemensen zichzelf ook zo goed als het kan proberen te beschermen. “Daarom werken ook bij de politie mensen van thuis uit, is er spreiding op kantoor en werkt men zoveel mogelijk in shifts”, zegt Lien Depoorter.

Met dit team zijn de drie politiezones helemaal voorbereid om kordater en op een medisch verantwoorde manier tussen te komen bij interventies waarbij het risico op besmetting met het coronavirus vrij groot is Lien Depoorter

QRT-Corona

Hoewel elke politiezone zijn eigen lokale aandachtspunten heeft, is het ook opportuun om waar mogelijk de handen in elkaar te slaan. Politie Brugge, Damme/Knokke-Heist en Blankenberge-Zuienkerke staken vorige week al de koppen bij elkaar in het kader van de oprichting van een Quick Response Team - Corona. Dat team gaat nu ook officieel aan de slag. “Met het team zijn de drie politiezones helemaal voorbereid om kordater en op een medisch verantwoorde manier tussen te komen bij interventies waarbij het risico op besmetting met het coronavirus vrij groot is”, zegt woordvoerster Lien Depoorter.

Het team zal actief zijn op het volledige grondgebied van de politiezones Brugge, Blankenberge-Zuienkerke en Damme/Knokke-Heist. Het QRT-Corona is een speciale patrouille volledig uitgerust met persoonlijke beschermingsmiddelen. Het team zal tussenkomen als blijkt dat een politionele interventie noodzakelijk is en er sterke vermoedens zijn van besmette personen met het virus. “Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij tussenkomsten in ziekenhuizen, jeugdinstellingen, psychiatrische instellingen, de triagepunten”, aldus de woordvoerster.

Beurtrol

Daarnaast kunnen de zones het team ook inschakelen bij reguliere tussenkomsten waarbij coronapatiënten betrokken zijn. De interventies situeren zich dus vooral op vlak van veiligheid en gezondheid. Het team zal niet interveniëren in de gevangenis of het centrum voor illegalen. Het QRT-Corona zal werken in een beurtrolsysteem, waarbij afwisselend een team uit een van de drie politiezones actief zal zijn.