Politierechter snoeihard voor chauffeur (22) die aan ‘waanzinnige snelheid’, onder invloed van cocaïne en met lachgas op achterbank crashte tegen boom: “Mirakel dat jullie er levend zijn uitgekomen” Mathias Mariën

26 november 2019

15u32 0 Brugge Een 22-jarige man kreeg dinsdagochtend een fikse uitbrander van de politierechter nadat hij begin dit jaar een zware crash veroorzaakte onder invloed van cocaïne. Bij het ongeval vielen vier zwaargewonden én de politie vond bovendien lachgas in de Mercedes CLA. “Het is een mirakel dat jullie er allemaal levend zijn uitgekomen. je kwam letterlijk aangevlogen”, sprak de rechter.

Het ongeval gebeurde op 17 februari langs de Moerkerksesteenweg in Sint-Kruis. De nu 22-jarige chauffeur verloor er in de late namiddag op een kaarsrechte baan de controle over het stuur en belandde aan een hoge snelheid tegen een dikke boom. Door de impact van de aanrijding viel die zelfs om. De vier inzittenden raakten allen zwaargewond, maar uiteindelijk verkeerde geen van hen in levensgevaar. Dat laatste mag een half wonder genoemd worden, aangezien de klap enorm was. Dat het viertal in een stevige wagen zat, redde wellicht hun leven.

Cocaïne

De bestuurder van de Mercedes beschikte nog geen jaar over zijn rijbewijs en verklaarde na de crash dat hij wellicht een epilepsie-aanval kreeg. Onderzoek van de politie wees echter uit dat de twintiger onder invloed was van cocaïne. Zijn rijbewijs werd meteen voor vijftien dagen ingetrokken. “In de wagen werd bovendien lachgas gevonden. Hij heeft duidelijk zijn verstand niet gebruikt en moet nu de gevolgen dragen”, sprak de procureur streng. De advocaat van de beklaagde wees er weliswaar op dat het niet de gewoonte is van zijn cliënt om drugs te nemen, maar dat maakte amper indruk. Ook de chauffeur zelf kwam met een pover verhaal op de proppen. “Ik had de dag voordien een lijntje gesnoven op een feestje. Maar dat was meer dan vijftien uur daarvoor. Tijdens het ongeval was ik dus niet meer onder invloed. Ik vermoed dat ik een epilepsie-aanval kreeg. Ik werd onwel en gaf daardoor vol gas”, verdedigde de jonge Bruggeling zich. Zijn verweer maakte echter weinig indruk op de politierechter. “Het is een mirakel dat jullie er allen levend uit kwamen en dat er enkel een boom sneuvelde. Zo'n ongevallen overkomen je niet. Dat doe je onder invloed van drugs", sprak de rechter streng.

Waanzinnige snelheid

Getuigen verklaarden aan de politie dat ze de Mercedes vlak voor het ongeval zagen passeren aan ‘een waanzinnige snelheid’. “En dat op een zondagmiddag om 17.30 uur. Er zijn mensen op pad, hé. En dan kom jij daar letterlijk aangevlogen”, vervolgde de politierechter. Hij legde de twintiger een boete op van 2.000 euro en zes maanden rijverbod. Als de man ooit nog met zijn wagen wil rijden, zal hij bovendien moeten slagen voor medische en psychologische proeven én zijn rij-examens opnieuw moeten afleggen.