Politieman zakt door dak na korte achtervolging in Ezelstraat Mathias Mariën

13 juli 2020

09u35 0 Brugge Een Brugse politieman is zondagavond door een dak gezakt tijdens een interventie in de Ezelstraat. Dat bevestigt woordvoerster Lien Depoorter. De man raakte lichtgewond.

De politie kreeg even na 22 uur melding dat er een jongeman op een dak zat. Eenmaal ter plaatse, wou de patrouille de jongeman benaderen, waarna die het op een lopen zette. Bij die achtervolging over enkele daken, zakte een politieman plots door een polyester dak. Hij raakte lichtgewond en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn collega’s konden de 20-jarige die op het dak zat, uiteindelijk klissen. Het is onduidelijk wat hij daar juist deed.