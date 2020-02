Politieman door eigen collega’s geflitst met 92 per uur in bebouwde kom Mathias Mariën

10 februari 2020

13u01 4 Brugge Een 28-jarige politieman uit Brugge is veroordeeld tot 8 dagen rijverbod en 200 euro boete voor een fikse snelheidsovertreding.

Op 18 december 2018 werd de man door zijn collega’s geflitst langs de Legeweg in Brugge aan een gecorrigeerde snelheid van 92 kilometer per uur, daar waar je maximum 50 mag. De twintiger was naar eigen zeggen gehaast en vroeg via zijn advocaat de opschorting. De rechtbank ging echter niet mee in dat verhaal en legde hem het rijverbod en de boete op. Omdat de politieman nog over een blanco strafblad beschikt, bleef de straf beperkt.