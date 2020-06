Politiek Brugge reageert geschokt: “We moeten ons verenigen tegen zinloos geweld” Bart Huysentruyt

20 juni 2020

14u06 10 Brugge De collega’s van Dirk De fauw (CD&V) reageren vol ongeloof op het nieuws.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Ik heb hem deze ochtend nog gezien bij de heropstart van de paardenkoetsen”, zegt schepen van Toerisme Philip Pierins (sp.a). “Hij is afgestapt op de Burg en daarna naar zijn praktijk gereden, waar de feiten zijn gebeurd. Dit is echt verschrikkelijk. Mijn gedachten gaan uit naar zijn familie. Ik hoop dat hij snel weer de oude wordt.” Ook schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld) reageert geschrokken. “Ik kon het nieuws eerst niet geloven", zegt ze. “Ik wens hem natuurlijk heel veel beterschap en sterkte aan de familie. Ik ben zeker dat het goed komt. Als Bruggelingen moeten we ons fel verzetten en verenigen tegen elke vorm van zinloos geweld.”

Pol Van Den Driessche (N-VA) is geschokt. “Dit hou je niet voor mogelijk in Brugge", zegt hij. “Dirk en ik zijn natuurlijk politieke tegenstanders, maar vaak vinden we elkaar als het over de Brugse belangen gaat. We hebben allebei een KSA-verleden en zijn nog samen naar Lourdes geweest. Wel, ik ga toch een kaars aansteken en duimen dat hij snel weer de oude is.” CD&V-collega’s Franky Demon en Nico Blontrock reageerden op Facebook: “Hier zijn geen woorden voor”, zegt Demon. “Aan de kinderen en zijn echtgenote An: veel moed. Dirk is in goede handen.”

(later meer)