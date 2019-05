Politiecommissaris belandt met 3,59 promille alcohol in de gracht Mathias Mariën

29 mei 2019

15u54 182 Brugge Een 57-jarige politieman moet zich voor de rechtbank verantwoorden omdat hij met 3,59 promille alcohol in zijn bloed - omgerekend zo’n 20 pinten - in de gracht belandde met zijn wagen. “Ik drink nu niks meer van alcohol”, verklaarde de commissaris.

De vijftiger is actief bij de Brugse federale gerechtelijke politie en stond met een klein hartje voor de politierechter. Hij moest zich dan ook verantwoorden voor stevige feiten. In juli vorig jaar belandde de man met 3,59 promille in zijn bloed in de gracht.

Het ongeval gebeurde toen hij de oprit van zijn ex-partner wou oprijden in Beernem. Bij een klein manoeuvre liep het mis en reed de commissaris in de gracht. Pas nadat hij eerst de takeldienst belde, werd ook de politie erbij gehaald. Uit de vaststellingen bleek de politieman het hoge alcoholpercentage in zijn bloed te hebben. Omgerekend komt dat neer op ongeveer twintig pinten.

Opvallend genoeg is het niet de eerste keer dat de commissaris tegen de lamp loopt. In 2013 werd hij al eens veroordeeld voor rijden onder invloed. Zijn advocaat Bart Bleyaert vroeg desondanks toch enige mildheid. “Mijn cliënt heeft het financieel en sociaal niet onder de markt momenteel”, klonk de uitleg. Hij vroeg een opschorting van straf, wat betekent dat de commissaris schuldig wordt bevonden, maar geen straf krijgt.

Een vraag waar de politierechter niet meteen op lijkt in te willen gaan. “Hoe moet ik uitleggen aan een gewone burger dat ik u niet zou straffen? Al apprecieer ik wel dat u uw problemen aanpakt”, aldus de rechter. De politiecommissaris kreeg uiteindelijk het laatste woord en verklaarde dat hij na het ongeval twee maanden buiten strijd was op het werk en niks meer van alcohol drinkt. Vonnis op 19 juni.