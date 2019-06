Politiecommissaris (57) belandt met 3,59 promille in gracht: rijverbod én alcoholslot, ook in de combi Mathias Mariën

19 juni 2019

12u24 13 Brugge Een 57-jarige politieman is in de Brugse politierechtbank veroordeeld tot twee maanden rijverbod én een alcoholslot voor een periode van één jaar nadat hij met 3,59 promille alcohol in zijn bloed in de gracht belandde. Tijdens zijn straf met een politievoertuig rijden is geen optie, aangezien ook daar een alcoholslot in zou moeten geïnstalleerd worden.

De commissaris is al jaren aan het werk bij de FGP en stond enkele weken geleden met een klein hartje voor de politierechter. De feiten waren dan ook niet mals. In juli vorig jaar wou de vijftiger de oprit van zijn ex-partner oprijden in Beernem toen het bij een klein manoeuvre fout liep. De man belandde in de gracht, waarna de politie ter plaatse kwam. Uit de vaststellingen bleek dat hij maar liefst 3,59 promille alcohol in zijn bloed had. Omgerekend is dat zo’n twintig pinten. Ook in 2013 liep de man al eens tegen de lamp nadat hij te veel gedronken had.

Alcoholslot

De 57-jarige betuigde tijdens de vorige zitting zijn spijt en verklaarde dat hij na het ongeval twee maanden buiten strijd was en nu geen druppel meer drinkt. Zijn advocaat Bart Bleyaert vroeg om een milde straf, maar daar kon de politierechter niet op ingaan. “Al apprecieer ik wel dat u werkt aan uw probleem”, sprak de rechter enkele weken geleden. Woensdagochtend legde hij de commissaris een rijverbod op van twee maanden, een geldboete van 1.600 euro én een alcoholslot voor één jaar. Aangezien zo’n slot in élk voertuig geïnstalleerd moet worden waarmee de man rijdt – ook op professioneel vlak – is de kans klein dat hij de komende tijd een politievoertuig zal besturen, tenzij hij er zelf een alcoholslot in laat installeren. Volgens zijn advocaat stelt het probleem zich niet meteen aangezien de vijftiger amper met dienstvoertuigen moet rondrijden.