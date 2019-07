Politie waarschuwt na inbraak in appartement: “Sluit steeds gemeenschappelijke toegangsdeur van flatgebouw” Mathias Mariën

03 juli 2019

10u31 0 Brugge Langs de Gustave Vincke-Dujardinstraat in Brugge is dinsdagnacht ingebroken in een appartement. De dader - vermoedelijk een man uit het Oostblok - nam een potje kleingeld mee van de 71-jarige bewoonster.

De vrouw lag op dat moment te slapen en hoorde de inbreker niet binnendringen. De dader kon het gebouw simpelweg binnenwandelen doordat de gemeenschappelijke deur van het flatgebouw niet gesloten was. De politie vraagt daarom extra aandacht. “We raden sterk aan om de gemeenschappelijke toegangsdeur steeds slotvast te sluiten”, zegt woordvoerder Philippe Tankrey. Een medebewoner van het gebouw zag in de kelders een man uit het Oostblok staan met het potje in zijn hand, maar besefte toen nog niet dat het om een inbreker ging. De dader kon dan ook ontkomen. De politie onderzoekt de zaak.