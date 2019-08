Politie waarschuwt horeca voor mogelijk nieuwe tafelschuimster: “Laat ons hopen dat het bij één feit blijft” Siebe De Voogt & Bart Huysentruyt

07 augustus 2019

17u38 0 Brugge De Brugse politie vraagt de horeca-uitbaters in de stad om waakzaam te zijn voor gevallen van tafelschuimerij. Aanleiding is de arrestatie van een tafelschuimster dinsdagavond in een brasserie. “Voorlopig is bij ons één feit gekend en laat ons hopen dat het daarbij blijft”, zegt woordvoerster Lien Depoorter.

Op sociale media waarschuwen horeca-uitbaters elkaar al enige tijd voor een nieuwe mogelijke tafelschuimster in de Brugse regio. Net als haar voorgangster Nadine W. (48), beter gekend als “de schrik van de kusthoreca”, zou de vrouw haar buikje rond eten zonder achteraf de rekening te betalen. De dame zou Nederlands en Frans spreken en bij het ontvangen van de rekening beweren dat haar tas gestolen werd. Dinsdagavond werd ze opgepakt in een Brugse brasserie, zo bevestigt de lokale politie. “Bij ons is momenteel één feit van de vrouw gekend”, zegt woordvoerster Lien Depoorter. “Ze werd na haar betrapping overgebracht naar het bureau en mocht na verhoor beschikken. Er werd uiteraard wel een proces-verbaal opgesteld.”

Omdat op afzetterij celstraffen van maximum 3 maanden of bij herhaling 6 maanden staan, kon de tafelschuimster niet aangehouden worden. Daarvoor moet de maximumstraf immers minimum 1 jaar zijn. Haar voorgangster Nadine W. kon zo lange tijd ongestoord haar gang gaan. Pas vorige maand vloog ze achter de tralies, toen haar veroordelingen de drie jaar overstegen. Bij de Brugse politie bidt men dat het zover niet komt. “Laat ons hopen dat het bij het ene feit van gisterenavond blijft”, stelt Depoorter. “Het enige wat we kunnen doen is preventief werken en de horeca vragen om waakzaam te zijn. Onder meer het BIN-netwerk van de Brugse horeca werd daarvoor ingeschakeld.”