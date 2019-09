Politie voert grootschalige controle uit in Zeebrugge en bereidt zich voor op Brexit: “Als die er komt, krijgen transmigranten meer tijd om in vrachtwagens te klimmen” Mathias Mariën

09 september 2019

19u33 10 Brugge In de haven van Zeebrugge heeft de politie maandagavond een grootschalige actie gehouden tegen transmigranten. Hoewel er de voorbije maanden een spectaculaire terugval was in West-Vlaanderen, blijven de politiediensten op hun hoede. “We weten niet wat bijvoorbeeld de Brexit zal brengen. Als we stoppen met controleren, komen de smokkelaars en transmigranten zeker terug”, zegt gouverneur Carl Decaluwé.

Ter hoogte van P&O werden alle vrachtwagens gecontroleerd met een speciale scanner, een actie die maandelijks gebeurt. “Op korte tijd kunnen we zo bekijken of er mensen in de lading zitten”, zegt Alain De Laender, directeur coördinatie bestuurlijke politie, die stelt dat er indicaties zijn dat transmigranten steeds vaker in het binnenland in vrachtwagens kruipen om zo de haven binnen te komen. Bij de actie waren minister Pieter De Crem en gouverneur Carl Decaluwé aanwezig. Die laatste liet verstaan dat het aantal aangetroffen transmigranten in West-Vlaanderen de voorbije maanden spectaculair is gedaald. Zo werden er in augustus vorig jaar nog 887 gepakt, waar dat er dit jaar amper 202 waren. Een precieze verklaring vinden is moeilijk. “Toch blijven we attent en is het noodzakelijk te blijven controleren”, zegt Decaluwé. “Doen we dat niet, komen ze terug.” De gouverneur stond ook stil bij de nakende Brexit en de mogelijke gevolgen. “Als de Brexit er komt, zullen de vrachtwagens langer stilstaan, waardoor de transmigranten meer tijd krijgen om in te klimmen. Ook daar moeten we waakzaam voor zijn”, besluit Decaluwé.