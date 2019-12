Politie verhoogt waakzaamheid na tientallen auto-inbraken in Brugge: “Maak het de inbrekers zo moeilijk mogelijk” Mathias Mariën

02 december 2019

11u24 0 Brugge Het aantal auto-inbraken in Brugge is de voorbije maand fiks gestegen. Afgelopen weekend kwamen bij de politie nog vier meldingen binnen uit Assebroek. Voorlopig is het onduidelijk of er een bende aan het werk is. “De feiten zijn verspreid over het volledige grondgebied. Er is geen lijn in te trekken”, zegt woordvoerster Lien Depoorter. De politie roept slachtoffers wel op om stééds aangifte te doen, ook als er geen buit is.

De voorbije weken kreeg de politie tal van telefoontjes binnen van burgers die het slachtoffer werden van een auto-inbraak. In november gaat het om minstens 20 slachtoffers. Afgelopen weekend kwamen daar nog vier inbraken bij in Assebroek. Bij de Brugse politie nemen ze de zaak alvast serieus. “We zijn een grondig onderzoek gestart”, bevestigt woordvoerster Lien Depoorter. Voorlopig konden nog geen verdachten opgepakt worden. Er wordt dan ook aangeraden om extra aandachtig te zijn en de wagen altijd af te sluiten. Ook in oktober was er al een stijging merkbaar, toen kwamen op enkele weken tijd 16 meldingen binnen.

Aangifte doen

Bij de politie stellen ze echter vast dat slachtoffers van een auto-inbraak vaak géén aangifte doen als ze merken dat er amper of geen buit is gemaakt of dat de schade miniem is. “Maar we willen toch alle slachtoffers oproepen steeds onze diensten te contacteren. Op die manier kunnen we een beter beeld vormen van de dader of daders”, aldus Lien Depoorter. De kans dat er in november méér dan twintig auto-inbraken waren, is dus reëel. “Uit onderzoek is gebleken dat het zowel om losstaande feiten als gegroepeerde inbraken gaat. De inbraken en pogingen tot deden zich voor over het volledige grondgebied van Brugge. Er zit geen lijn in”, zegt de woordvoerster. Dat laatste maakt het voor de politie extra moeilijk om de daders te vinden. “Daarom is het zo belangrijk dat mensen aangifte doen. Zelfs als ze merken dat er een poging was, maar niets verdwenen is. Ook dergelijke meldingen kunnen ons helpen bij het onderzoek.”

We willen de mensen er nogmaals op wijzen dat deze donkere periode inbraakgevoelig is. Sluit dus zeker je wagen, want in sommige gevallen gaven de slachtoffers te kennen dat de auto niet op slot was Lien Depoorter

Nieuw fenomeen

In tegenstelling tot woninginbraken die jaarlijks terugkeren tijdens de donkere maanden, zijn de auto-inbraken eerder een nieuw fenomeen. Eerder kreeg Brugge wel al af te rekenen met bendes die de middenconsoles van BMW’s viseerden. “Daarom is het luik preventie in dit geval extra belangrijk”, gaat Lien Depoorter verder. “We willen de mensen er nogmaals op wijzen dat deze donkere periode inbraakgevoelig is. Sluit dus zeker je wagen, want in sommige gevallen gaven de slachtoffers te kennen dat de auto niet op slot was.” De politie roept bovendien op om in geen geval waardevolle spullen achter te laten in de wagen. Bij de meer dan twintig meldingen was de buit steevast kleingeld, smartphones, laptops of andere waardevolle multimedia. De politie zal de komende weken alvast extra waakzaam zijn in de diverse buurten. Aansluitend op de auto-inbraken benadrukt de politie dat deze periode extra gevoelig is voor woninginbraken. “Ook hier vragen we om alles in het werk te stellen om het de inbrekers zo lastig mogelijk te maken”, besluit Lien Depoorter.