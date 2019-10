Exclusief voor abonnees Politie verbiedt harde kern PSG optocht door Brugge: “Vermijden dat supportersgroepen zich vermengen” Mathias Mariën

18 oktober 2019

06u54 4 Brugge De supporters van Paris Saint-Germain mogen voor de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge géén optocht houden door de binnenstad. Dat heeft de politie in samenspraak met het stadsbestuur beslist. De onderhandelingen met de harde kern van de Franse topclub verlopen voorlopig moeilijk, omdat ze niet geneigd is de opgelegde combiregeling na te leven. “We doen er alles aan om die groep supporters alsnog te overtuigen op de bus te stappen", zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter.

Verzamelen op de Markt, een feestje bouwen en dan in groep door de binnenstad richting Jan Breydelstadion: dat is de wens van de PSG-fans voor de belangrijke wedstrijd in de Champions League nu dinsdag. De Parijzenaars spiegelen zich aan de fans van het Turkse Galatasaray, die vorige maand onder massale politiebegeleiding een optocht mochten houden. Dat veroorzaakte in de Steenstraat even wat opstootjes met de plaatselijke pers, nadat er bommetjes in hun richting werden gegooid. Maar behalve dat en wat Bengaals vuurwerk verliep alles rustig. “Op beeld zag het er uiteindelijk onrustiger uit dan het was", klinkt het binnen het Brugs politiekorps.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen