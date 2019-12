Politie treft tientallen zwaar verwaarloosde paarden aan bij fokker in Brugge Mathias Mariën

10 december 2019

11u44 32 Brugge De Brugse politie is een onderzoek gestart naar een paardenfokker die tientallen paarden, veulens en merries in erbarmelijke omstandigheden liet leven. “Het was er de hel voor paarden", klinkt het bij The Old Horses Lodge, een asiel voor verwaarloosde paarden.

Overvolle stallen met zestig paarden. Het merendeel vol wonden, graatmager en mensenschuw. De politie, de dienst Dierenwelzijn en de medewerkers van The Old Horses Lodge stonden versteld van wat ze afgelopen vrijdag aantroffen bij een Brugse paardenfokker. “Twee paarden lager er zelfs dood op de oprit”, klinkt het bij het asiel. “De paarden werden er blijkbaar gefokt voor de slacht, kregen geen verzorging en onvoldoende voeding en drinken. We mochten alleen de meest ondervoede dieren meenemen.” Uiteindelijk nam de politie zeven paarden, twee veulen en vijf merries, in beslag. “Twee veulens waren er zo erg aan toe dat we ze meteen naar de dierenkliniek overbrachten. Een veulen, waarvan de moeder de dag voordien gestorven was, kon nog niet alleen eten en zal wellicht nog melk moeten krijgen”, duiden ze bij The Old Horses Lodge. De Brugse politie neemt de zaak alvast serieus en is een onderzoek gestart. Meer informatie zal voorlopig niet vrijgegeven worden.