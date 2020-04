Politie schrijft 43 pv’s uit in Brugge voor samenscholingen en niet-essentiële verplaatsingen Mathias Mariën

13 april 2020

10u34 13 Brugge De politie van Brugge heeft afgelopen weekend 43 processen-verbaal uitgeschreven voor het niet-naleven van de coronamaatregelen. Op de Vesten, die deels werden afgesloten uit vrees voor de grote drukte, bleef alles beheersbaar.

Blijf in uw kot: de boodschap lijkt bij té veel mensen nog steeds niet aangekomen. De voorbije drie dagen moest de politie in 43 gevallen proces-verbaal opstellen. Het ging steevast om mensen die het samenscholingsverbod negeerden of een niet-essentiële verplaatsing maakten.

IJssalons

Ook aan de ijssalons die de deuren openden, ging de politie ter plaatse. Dat was dan wel om klanten, die ter plaatse bleven hangen om hun ijsje op te eten, te wijzen op de situatie. “Verder kregen we ook wel wat meldingen binnen van burgers die dachten dat er ergens een feestje of barbecue met vrienden aan de gang was, maar vaak bleek dat uiteindelijk niet het geval”, zegt woordvoerster Lien Depoorter. “Alles samen kunnen we wel stellen dat het overgrote deel van de Bruggelingen de maatregelen goed opvolgt.”

Ook aan de Vesten, die door de politie deels werden afgesloten voor fietsers, bleef het ondanks het goede weer beheersbaar.