Politie rolt beginnende tentenkampen op in Zeebrugge na meldingen van overlast Mathias Mariën

17 augustus 2020

12u59 0 Brugge De Brugse politie heeft zondag samen met collega’s van de federale politie een actie gehouden tegen de aanwezigheid van transmigranten in Zeebrugge. Daarbij werden alles samen 45 politiemensen ingezet.

De actie kwam er nadat er de jongste tijd weer meer meldingen binnenliepen over de aanwezigheid van transmigranten op diverse plekken. “Vooral ter hoogte van het station was er sprake van enige overlast en beginnende tentenkampen. De politie heeft hier zeer snel op gereageerd”, zegt woordvoerster Lien Depoorter.

De ontruimingsactie startte in een bosje nabij het station van Zeebrugge Dorp, waar enkele recente kampplaatsen werden ontdekt. Terwijl één politieteam het hele kamp grondig opruimde, screenden collega’s de ruime omgeving, waaronder de bekende hotspots in Zeebrugge. In totaal werden een tiental transmigranten opgepakt.

De transmigranten die werden meegenomen voor verhoor in het politiehuis, zijn vermoedelijk afkomstig uit Noord-Afrika. Dienst Vreemdelingenzaken beslist later wat met hen moet gebeuren. Een aantal van hen werd intussen al overgebracht naar een gesloten opvangcentrum met het oog op een gedwongen uitwijzing.