Politie roept op tot waakzaamheid na negen inbraken in weekend Mathias Mariën

25 november 2019

17u16 0 Brugge De politie van Brugge is een onderzoek gestart naar negen inbraken afgelopen weekend. “We roepen iedereen nogmaals op extra waakzaam te zijn en verdachte gedragingen zeker te melden", zegt woordvoerster Lien Depoorter.

De ‘donkere maanden’ en nakende feestdagen zijn traditioneel een periode waarin inbrekers sterk actief zijn. In Brugge kregen ze afgelopen weekend negen meldingen binnen, vooral vrijdag- en zaterdagnacht. Dat het over één bende gaat die actief is, staat lang niet vast aangezien de inbraken gebeurden op locaties die op redelijke afstand uit elkaar liggen. Zowel in het centrum, Sint-Andries als Sint-Kruis kwamen meldingen binnen. Bij één inbraak hadden de daders evenwel weinig moeite om binnen te dringen omdat de achterdeur gewoon open stond. “Het is dan ook belangrijk dat mensen hun woning goed afsluiten”, zegt de politie. Bij één van de inbraken gingen de dieven iets ruwer te werk en sloegen ze een raam in. De buit bedroeg geld, juwelen, laptops en betaalkaarten. De politie vraagt steeds aangifte te doen, ook als er enkel sprake is van een poging tot inbraak.