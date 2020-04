Politie patrouilleert in Zeebrugge na overlast transmigranten en vraagt inwoners heft niet in eigen handen te nemen Mathias Mariën

24 april 2020

19u26 11 Brugge De politie heeft donderdagnacht een actie gehouden in Zeebrugge. Dat gebeurde zowel met herkenbare als anonieme patrouilles. Aanleiding was een reeks diefstallen uit voertuigen. Binnenkort volgen nog meer acties.

De jongste tijd waren er heel wat meldingen van buurtbewoners over overlast met transmigranten. Zo waren er verschillende inbraken of pogingen uit voertuigen. Bij de actie donderdagnacht kon evenwel niemand betrapt worden. Eerder deze week kon de politie wel twee transmigranten betrappen die een fiets hadden gestolen. Ondanks de coronacrisis, blijft de politie ook de komende tijd aanwezig in de kustgemeente. Ze roepen de inwoners wel op om het heft niet in eigen handen te nemen. Op sociale media gingen namelijk stemmen op om een burgerwacht te organiseren, maar dat kan dus absoluut niet de bedoeling zijn.