Politie onderzoekt verkrachting van dementerende, bejaarde vrouw in Brugs rusthuis Mathias Mariën en Bart Boterman

09 november 2019

08u31 42 Brugge De politie van Brugge onderzoekt de verkrachting van een bejaarde vrouw in het woon- en zorgcentrum De Zeventorentjes in Assebroek. Op dit moment bestaat nog veel onduidelijkheid over de zaak. Ook de dader is nog niet opgepakt. Camerabeelden brengen wellicht meer duidelijkheid.

De klacht liep eerder deze week binnen bij de politie. “De melding wordt onderzocht voor onze afdeling zedenfeiten. Het onderzoek loopt nog volop, dus verder geven we geen commentaar”, zegt woordvoerster Lien Depoorter. Het was de directie die de melding deed aan de politie. Die gaat er voorlopig vanuit dat de dader wellicht een bezoeker of mogelijk een medebewoner is. Volgens de verklaringen van het slachtoffer droeg hij normale kledij, geen verplegingskledij.

Het parket van Brugge laat verstaan dat ze vooralsnog niet communiceren over de zaak. “We zijn op de hoogte van het onderzoek. Het gaat om een recente aangifte”, klinkt het. Het zou gaan om een vrouw die beginnend aan dementie lijdt. De feiten gebeurden ook op de afdeling voor mensen met dementie. “Na de feiten hebben wij gezorgd voor de nodige begeleiding voor de het slachtoffer en de familie als de medewerkers van ons woonzorgcentrum. We hopen dat politie en parket deze zaak snel tot op het bot uitzoeken. Verder willen wij dit in alle sereniteit behandelen in belang het slachtoffer en het onderzoek naar deze feiten", reageert Pablo Annys, voorzitter van zorgvereniging Mintus, de koepel boven het woonzorgcentrum.