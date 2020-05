Politie onderzoekt reeks auto-inbraken in omgeving van Sint-Michiels Mathias Mariën

26 mei 2020

11u01 0 Brugge De politie van Brugge is een onderzoek gestart naar een reeks auto-inbraken in de buurt van Sint-Michiels. Maandagnacht werden minstens vijf voertuigen geviseerd. “Het onderzoek loopt. Verdachte zaken kunnen steeds bij ons gemeld worden", zegt woordvoerster Lien Depoorter.

De inbraken gebeurden op diverse locaties in Sint-Michiels, waaronder ‘t Speelhof en de Abdijbekestraat. Mogelijk werden er meer dan vijf wagens geviseerd, maar deed nog niet iedereen aangifte. “Voorlopig is er slechts bij één slachtoffer een buit”, zegt Lien Depoorter. “Het gaat dan om geld dat nog in de wagen lag."