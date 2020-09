Politie onderzoekt mogelijke brandstichting in Gentpoortstraat Mathias Mariën

09 september 2020

17u31 2 Brugge Op de gronden van een privétuin in de Gentpoortstraat in Brugge is even na 15 uur brand uitgebroken in een klein gebouw.

Het was een agent van de lokale politie die een rookpluim uit de tuin, gelegen tussen het speelplein van de Jakobinessestraat en de Gentpoortstraat zag, en de brandweer alarmeerde. De brandweer diende de toegangspoort te openen om tot bij de brand te geraken. Op de gronden staat een klein gebouwtje en het was daar dat de brand was ontstaan. Het blussen verliep uiteindelijk zonder problemen. Omdat er geen nutsvoorzieningen aanwezig zijn, is er mogelijk sprake van brandstichting. Verder onderzoek zal dat moeten uitwijzen.