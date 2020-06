Politie onderzoekt drie inbraken in twee nachten tijd in Lissewege Mathias Mariën

05 juni 2020

11u50 1 Brugge De politie van Brugge is een onderzoek gestart naar enkele inbraken in Lissewege. Bij één van de inbraken stonden de bewoners oog in oog met de dief.

In totaal gebeurden er drie inbraken in twee nachten tijd. Dinsdagnacht werd in een woning langs de Zeebruggelaan ingebroken. De bewoners lagen te slapen toen ze plots oog in oog met de inbreker stonden. Die had een smartphone van het nachtkastje genomen en vluchtte weg door het raam toen de bewoners hem betrapten. Woensdagnacht gebeurde dan nog een inbraak in de Stationsstraat en het Opperhof. Bij die laatste bleef het wel bij een poging inbraak. Er wordt nu onderzocht of het steevast om dezelfde dader gaat.