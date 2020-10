Politie linkt in Gent opgepakte dief aan feiten van maanden geleden in Brugge en Beernem Bart Boterman

04 oktober 2020

18u05 0 Brugge Een 38-jarige man is zaterdag door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van een reeks diefstallen uit voertuigen en andere diefstallen, in Brugge en Beernem. Die feiten dateren van in juni.

De man werd recent opgepakt in Gent na een nieuw feit, waarop de onderzoekers hem konden linken aan de diefstallen in Brugge en Beernem van enkele maanden geleden. Dinsdag moet de man voor de raadkamer komen, waar zal beslist worden of zijn aanhouding verlengd moet worden.