Politie haalt negen transmigranten uit vrachtwagen die op weg was naar haven van Zeebrugge Siebe De Voogt

26 oktober 2019

09u36 30 Brugge De federale wegpolitie heeft zaterdagmorgen negen transmigranten uit een vrachtwagen bevrijd op de N31 in Brugge. Het was de trucker die hen zelf opbelde. Hij was op weg naar de haven van Zeebrugge.

De federale politie bevestigt dat ze vanmorgen zelf opgebeld werden door de vrachtwagenchauffeur, die via de Expresweg op weg was naar de haven van Zeebrugge. Hij had het vermoeden dat er transmigranten in z'n laadruimte zaten en had zich langs de kant gezet ter hoogte van de Blauwe Toren in Brugge. Bij aankomst van de politiediensten troffen zij effectief negen transmigranten aan van Iraakse origine. “Ze verkeerden in goede gezondheid en werden overgebracht naar het politiebureau voor verhoor”, meldt de federale politie. “De gebruikelijke procedure werd opgestart en de Dienst Vreemdelingenzaken werd ingelicht.” Het Brugse parket is nog niet op de hoogte van het incident. Het is voorlopig nog onduidelijk waar de transmigranten in de vrachtwagen konden kruipen. De rechterrijstrook van de N31 was tijdens de interventie van de politie een tijdlang afgesloten voor het verkeer.