Politie haalt 9 transmigranten uit vrachtwagen die op weg was naar haven van Zeebrugge: gerecht onderzoekt of smokkelaars betrokken waren Siebe De Voogt

26 oktober 2019

09u36 40 Brugge De federale wegpolitie heeft zaterdagmorgen negen transmigranten uit een vrachtwagen bevrijd op de N31 in Brugge. Het was de trucker die hen zelf opbelde. Hij was op weg naar de haven van Zeebrugge. “Het is essentieel geweest dat deze mensen van de vrachtwagen werden gehaald alvorens ze naar het Verenigd Koninkrijk werden verscheept”, stelt het Brugse parket.

De federale politie bevestigt dat ze zaterdagmorgen zelf opgebeld werden door de vrachtwagenchauffeur, die via de Expresweg op weg was naar de haven van Zeebrugge. Hij had het vermoeden dat er transmigranten in z'n laadruimte zaten en kon door de politie langs de kant worden gezet ter hoogte van de Blauwe Toren in Brugge. Bij nader onderzoek van de laadruimte troffen de agenten effectief negen transmigranten aan van Iraakse origine. Het ging om allemaal mannen. “Ze verkeerden in goede gezondheid en werden overgebracht naar het politiebureau voor verhoor”, meldt de federale politie.

Hoge druk door mensensmokkel

Het Brugse parket werd in de loop van zaterdagvoormiddag op de hoogte gebracht van de aangetroffen transmigranten. “De mannen werden overgebracht naar de burelen van de lokale politie Brugge”, zegt procureur Frank Demeester. “Hun dossier zal door hen verder worden afgehandeld in samenwerking met het Mobiele Afhandelingsteam van de federale politie. Dit team werd specifiek opgericht om tegemoet te komen aan de enorme druk die het fenomeen van mensensmokkel uitoefent. Deze druk is al meerdere jaren het hoogst in de provincie West-Vlaanderen door de aanwezigheid van de havens, snelwegparking en ook de nabijheid van de Franse zeehavens. Na de administratieve afhandeling zullen de transmigranten ter beschikking worden gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.”

Mensensmokkelaars

De vraag blijft hoe en waar de aangetroffen transmigranten in de vrachtwagen zijn gekropen en of ze daarbij hulp hebben gekregen. “Het is essentieel dat deze mensen uit de vrachtwagen werden gehaald vooraleer zij in een haven werden geloodst om aan boord van een schip richting het Verenigd Koninkrijk te worden getransporteerd", stelt Demeester. “Het blijft belangrijk dat bij dit soort vaststellingen op zoek wordt gegaan naar de mensensmokkelaars die de transmigranten in de vrachtwagen hebben gestopt. Het verder onderzoek zal nu moeten uitwijzen of er effectief smokkelaars betrokken waren bij dit transport en of deze mensen kunnen worden geïdentificeerd. Niet alleen de administratieve afhandeling is dus belangrijk, maar ook het verzamelen van gerechtelijke informatie in de strijd tegen criminele organisaties die zich met dit soort praktijken inlaten.”