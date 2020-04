Politie gaat meer patrouilleren in Zeebrugge na meldingen ongeruste buurtbewoners over transmigranten Mathias Mariën

15 april 2020

10u34

Brugge De Brugse politie gaat de komende weken vaker patrouilleren in Zeebrugge. Dat gebeurt op vraag van burgemeester Dirk De fauw (CD&V) nadat er de jongste weken heel wat meldingen binnenkwamen van overlast door transmigranten.

Opvallend genoeg werden in er maart en begin april net een pak minder transmigranten aangetroffen in West-Vlaanderen. Dat is wellicht te wijten aan de strengere grenscontroles door de coronacrisis. Ook het aantal havenindringers ligt lager, maar sinds een kleine twee weken krijgt de politie dus wel meer meldingen binnen van overlast. Het gaat dan vooral om inbraken of transmigranten die zich in groep verplaatsen en zo de regels rond social distancing niet naleven. Om de bevolking in deze tijden niet nog extra ongerust te maken, heeft de burgemeester de politie daarom gevraagd om kort op de bal te spelen en opnieuw vaker te patrouilleren. Ondertussen heeft de traditionele maaltijdbedeling van de plaatselijke pastoor aan de transmigranten en kansarmen in Zeebrugge plaatsgemaakt voor picknickmandjes aan zijn voordeur. Op die manier houdt de pastoor zich aan de regels om afstand te houden.