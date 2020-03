Politie en brandweer moeten modder ruimen nadat veegwagen lading verliest langs Brugse ring Mathias Mariën

18u05 8 Brugge De avondspits rond Brugge verliep maandagavond relatief moeizaam nadat een veegwagen een groot deel van zijn lading verloor. Daardoor lag een stuk van de Brugse Ring vol modder.

Het incident gebeurde even na 16 uur ter hoogte van de Gentpoort. Aan het kruispunt met de Generaal Lemanlaan lag de weg vol met een dikke laag modder en was het er gevaarlijk glad. De brandweer kwam ter plaatse om de weg te reinigen en ook de politie stak een handje toe. Door het ladingverlies ontstond er een file richting station die kilometerslang was. De politie riep bestuurders op de omgeving te vermijden. Het duurde een hele tijd voor de smurrie kon opgeruimd worden.