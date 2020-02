Politie controleert terrassen in Brugge: overtreders riskeren GAS-boete tot 350 euro Mathias Mariën

05 februari 2020

07u23

Bron: Eigen berichtgeving, Het Nieuwsblad 1 Brugge De Brugse politie heeft dinsdag heel wat horecazaken in de binnenstad een bezoekje gebracht om te controleren of ze zich houden aan het terrasreglement. Heel wat uitbaters bleken niet in orde en krijgen mogelijk een GAS-boete. Gemeenteraadslid Nele Caus (N-VA) - zelf uitbaatster van een zaak - reageert misnoegd. “Dit is pure kafka”, schrijft ze.

Een grote verrassing kon de controleactie evenwel niet genoemd worden. Binnen de politiezone zien ze al langer dat bepaalde reglementen niet nageleefd worden. Zo bleken heel wat menuborden niet conform. In het terrasreglement staat dat borden maximaal 1 meter op 0,6 meter groot mogen zijn, maar dat wordt niet overal nageleefd. Gemeenteraadslid Nele Caus haalde de kwestie dinsdagavond aan op haar sociale media om een debat op gang te brengen. “Dit is een brug te ver, pure kafka zelfs”, klinkt het. “Waar zijn we in godsnaam mee bezig als een ondernemer geen greintje vrijheid en bewegingsruimte meer krijgt. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van GAS-boetes? Er is duidelijk nog werk aan de winkel om van een echt ondernemersvriendelijk klimaat in Brugge te kunnen spreken." De kwestie zal wellicht aangehaald worden op de volgende gemeenteraadszitting.