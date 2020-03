Politie controleert op dragen van gordel, juist plaatsen van kinderzitjes en bellen achter het stuur Mathias Mariën

13 maart 2020

07u43 1 Brugge Deze week vindt er een internationale verkeersactie plaats op het dragen van de gordel, het juist plaatsen van kinderzitjes en bellen achter het stuur. Ook de Brugse politie neemt hier aan deel.

Tijdens een eerste controle op de Blankenbergse Steenweg op maandag 9 maart, werden er in twee uur tijd 7 bestuurders die niet handenvrij belden en 3 mensen die hun gordel niet aan hadden op de bon geslingerd.

Op woensdag 11 maart was er tweede controle in de Baron Ruzettelaan in Steenbrugge. In drie uur tijd werden 9 bestuurders betrapt die geen gordel aan hadden en 14 mensen konden het niet laten om tijdens het rijden hun gsm bij de hand te nemen. Op de Maalse Steenweg werden diezelfde dag 2 mensen, die hun gordel niet droegen, tegengehouden. 7 bestuurders kregen een boete voor het gebruik van hun gsm achter het stuur.

“De vele overtredingen rond het dragen van de gordel en niet handenvrij bellen achter het stuur, tonen aan dat het nog steeds nodig is om bestuurders hier nog maar es bewust van te maken”, zegt woordvoerster Lien Depoorter.