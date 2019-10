Pol Van Den Driessche officieel in team-Jambon: “Zo blij om ervaring te delen” Bart Huysentruyt

08 oktober 2019

14u16 0 Brugge Brugs gemeenteraadslid en communicatiespecialist Pol Van Den Driessche (60) gaat aan de slag als diplomatiek adviseur voor Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

Voor Van Den Driessche is dat een eer. Hij was eerder senator voor N-VA en voorzitter van de Belgische Groep van de Interparlementaire Unie (IPU). “Het is schitterend om mijn ervaring te kunnen delen”, zegt de Bruggeling. “We moeten Vlaanderen nog meer laten schitteren in de wereld, in het belang van onze welvaart en de Vlamingen zelf. Ik ben overtuigd van onze economische, academische en culturele troeven. Tegelijk zal ik ook als communicatie-adviseur voor ‘Sterke Jan’ werken.”