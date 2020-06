Pol Van Den Driessche (N-VA) houdt woord en haalt emmers boven: “Elke druppel telt” Mathias Mariën

04 juni 2020

12u26 0 Brugge Brugs gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) heeft woord gehouden. Zowel op verplaatsing als in zijn tuin is hij begonnen met het opvangen van regenwater in emmers.

“Ja, het zal wel even duren vooraleer deze emmers gevuld raken. Maar men voorspelt dat het de komende dagen nogal wat zal regenen, dus kan dat lukken”, zegt Pol VDD, die woensdag een oproep lanceerde naar de Vlaming om hetzelfde te doen. “Met het opgevangen regenwater kan ik dan zondag hopelijk mijn auto wassen of mijn terras al schrobben. In plaats van daarvoor kostbaar kraantjeswater te moeten gebruiken. Elke druppel telt. Nog beter is de tip die weerman David Dehenauw ons gaf: vang via een buisje het water op dat nu van de daken door de regengoot in de riolen stroomt.”