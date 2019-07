Poging 2: goeddraaiend café De Vetten Os over te nemen Bart Huysentruyt

03 juli 2019

09u27 0 Brugge Het goeddraaiend jongerencafé De Vetten Os staat, opnieuw, over te nemen. Twee jaar geleden zetten de broers Pieter en Wannes Loosveldt hun café al eens in de etalage.

De huurovereenkomst van de zaakvoerders van De Vetten Os of kortweg DVO loopt nog tot februari 2020. Dan zullen Wannes en Pieter Loosveldt zes jaar café hebben gehouden op het Beursplein. “We zijn op zoek naar een overnemer die onze zaak in dezelfde sfeer wil verderzetten”, zegt Pieter Loosveldt, die tegen laatste tegen het voorjaar van 2020 een overnemer wil. “Zowel mijn broer als ik hebben een gezinsleven. We willen op professioneel vlak een stapje terugzetten.” De ondernemende broers willen wel nog altijd projecten aangaan. Zo staan ze in voor de uitbating van het Urb Egg-café aan de Stadsschouwburg.